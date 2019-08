Mare, riparata la passerella per disabili della spiaggia libera di Vallelunga [FOTO]

La passerella per i disabili della spiaggia libera di Vallelunga a Pescara è stata riparata e ripristinata.

Nel tratto di mare, quasi al confine con Francavilla, era da tempo chiusa e non fruibile la passerella per consentire l’accesso alla spiaggia delle persone disabili.

Il problema era stato segnalato dai cittadini all’assessore Nicoletta Di Nisio in occasione del sopralluogo compiuto a fine luglio per i problemi legati alla balneazione in quel tratto di spiaggia.

Insieme all’assessore al Demanio, Mariarita Paoni Saccone, sono stati attivati gli uffici comunali che, in pochi giorni, hanno provveduto a eseguire i lavori per il ripristino della struttura. Nella giornata di ieri, sabato 17 agosto, Di Nisio e Paoni Saccone si sono recate sul posto per constatare la conclusione dei lavori e, quindi, la possibilità, per i disabili, di poter di nuovo scendere in spiaggia usufruendo della struttura.

"Ora", dicono le due componenti della giunta comunale, "non solo le persone che hanno disabilità ma anche le persone con difficoltà motoria, possono agevolmente accedere alla spiaggia libera".