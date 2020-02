Pasqualino di Cepagatti primo concorrente di "Avanti un altro", ma esce subito

Nuovo concorrente della provincia di Pescara nella puntata di "Avanti un altro" andata in onda questa sera, lunedì 10 febbraio.

Infatti il primo concorrente a sedersi di fronte a Paolo Bonolis e Luca Laurenti nel programma preserale di Canale 5 è stato Pasqualino di Cepagatti.

L'avventura di Pasqualino, che lavora in un'azienda aeronautica, è durata però il tempo di una domanda visto che non ha saputo rispondere correttamente ai quesiti proposti.

Nelle settimane scorse invece si era seduto come concorrente Patrick Ongetta, ristorante di Pescara. Ma anche quest'ultimo era caduto alla prima domanda.

