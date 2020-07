Si rinnova la partnership tra l’Avis di Pescara e l’azienda Falcone. Il perché è presto detto: “A seguito della donazione il corpo deve ripristinare tutti i valori, in quanto viene chiesto di presentarsi a digiuno totale - si legge in un comunicato - Per questo motivo l’Avis ha avviato il rapporto di collaborazione con Falcone, proprio per consentire al volontario di reintegrare liquidi e zuccheri”.

La nota, poi, conclude con queste parole: "Avis e Falcone continueranno a collaborare a lungo, al fine di garantire qualità e quantità nelle colazioni post donazione, per fare una carezza ai volontari Avis".