Il dottor Parruti sulle passeggiate del primo maggio: "I cittadini sono impreparati, servono distanziamento e mascherine"

Il direttore dell'uoc di malattie infettive dell'ospedale di Pescara Parruti, interviene in merito alla questione dei cittadini che ieri sono usciti di casa a Pescara per una passeggiata o per fare attività fisica, fra le polemiche legate alle varie ordinanze sugli spostamenti.

Secondo Parruti, la prova generale di ieri è stata utilissima ed ha dimostrato come i cittadini siano impreparati. Serve infatti mantenere il distanziamento sociale ed indossare le mascherine, in quanto gli asintomatici sono ancora troppi in giro per sentirci tutti liberi di seguire queste regole:

"Non c'è obbligo che si possa sostituire al senso civico e al voler bene a se stessi e al prossimo. In questo momento - sottolinea - non c'è altra strada, solo il distanziamento sociale ci può salvare. Se nelle prossime settimane manteniamo il distanziamento e indossiamo le mascherine possiamo ridurre di molto i rischi, se ricominciamo le relazioni sociali senza protezioni basterà poco perché i contagi riprendano"

Ricordiamo che in Abruzzo da qualche giorno è iniziata la decrescita dei casi positivi, che attualmente sono 1879, considerando che praticamente tutti i giorni il numero dei guariti supera quello dei nuovi contagi.