Il parroco anticamorra Don Patriciello e l'imprenditore Leonardi protagonisti della "Giornata della Legalità" dell'Alberghiero

Nuovo appuntamento con la "Giornata della legalità" domani 20 febbraio all'istituto Alberghiero "De Cecco" di Pescara, dove arriveranno come ospiti Don Maurizio Patriciello, parroco anticamorra della ‘Terra dei Fuochi’, e Luigi

Leonardi, imprenditore, testimone di Giustizia e scrittore.

Tema della giornata, fa sapere la dirigente scolastica Di Pietro, sarà il rapporto fra mafia, ambiente e legalità. Don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano in provincia di Napoli, da sempre si batte per la legalità in un territorio difficile, nel cosiddetto "Parco Verde" al confine fra le province di Napoli e Caserta nella nota "Terra dei fuochi".

Don Maurizio racconterà la sua scelta di diventare sacerdote, fino alla scoperta del dramma che affligge la sua terra e l'ncontro con Nadia Toffa, prima inviata e poi conduttrice de Le Iene, che con le sue inchieste ha dato risalto mediatico alla Terra dei Fuochi. La iena, che negli ultimi anni ha combattuto con un tumore, si è spenta lo scorso 13 agosto e, proprio per l'amicizia che li legava, è stato don Maurizio a celebrare il suo funerale.

Luigi Leonardi, invece, imprenditore ed autore del libro "La paura non perdon" racconterà la propria esperienza di vittima della criminalità e del coraggio avuto per essersi opposto a quel sistema denunciando, e rimanendo però solo.