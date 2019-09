La parrocchia dei Santi Angeli Custodi conclude l'anno giubilare

Sabato 6 ottobre 2018 si è aperto l’Anno Giubilare, che si concluderà mercoledì 2 ottobre 2019, alle ore 18, con la Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Tommaso Valentinetti, nostro Arcivescovo Metropolita, e con un momento di festa conviviale.

Il 6 ottobre 1968 l’allora Vescovo di Penne-Pescara, monsignor Antonio Iannucci, apriva al culto la chiesa parrocchiale dei Santi Angeli Custodi per offrire un’aula celebrativa a un quartiere ancora in forte espansione, affidando tutto alla cura pastorale di don Giuseppe Scarpone.

Ecco cosa dichiara l'attuale parroco don Max, al secolo Massimiliano De Luca:

"In questi 50 anni le caratteristiche della nostra periferia sono totalmente cambiate: alla povertà economica e alla miseria culturale si sono sommate criminalità organizzata e grave degrado sociale. Nel quartiere Rancitelli, dove ora svolgo il ministero parrocchiale, non esistono solo i classici problemi delle periferie delle grandi e medie città: spaccio della droga, occupazione abusiva degli alloggi sfitti o subaffitto delle case popolari, usura, estorsioni, ludopatia e dilagante povertà… non c’è solo il problema della “presenza del male” ma anche, e soprattutto, della “assenza del bene”, e questo ha reso sempre più, in questi ultimi decenni, invivibile il nostro territorio, determinando il crollo del numero degli abitanti, da 10mila a 4mila".