L'astronauta Parmitano scatta una foto dallo spazio alla Majella ma la confonde con il Gran Sasso - FOTO

Ha regalato un bellissimo scatto della Majella fatto dallo spazio, confondendola però con il Gran Sasso. L'astronauta e comandante della stazione spaziale internazionale (Iss) Luca Parmitano ha pubblicato poche ore fa su Facebook uno scatto che mostra la suggestiva ed affascinante vista della montagna abruzzese dall'interno della stazione spaziale, commentando:

Il Gran Sasso si eleva maestoso tra gli splendidi paesaggi dell’Appennino Centrale

La foto però e soprattutto il commento non sono passati inosservati agli appassionati e fan di Parmitano, che hanno subito riempito di commenti il suo post sul social precisando che si tratta, appunto, della Majella. In molti, però, hanno anche preso l'errore con un sorriso specificando di perdonare l'astronauta vista la bellezza dello scatto, ed altri hanno ironicamente commentato in dialetto che si tratta dell'altra montagna abruzzese e non del Gran Sasso che fra l'altro, già qualche tempo fa, aveva fotografato postando anche in quel caso lo scatto sui social.

Divertente anche il commento della pagina "L'abruzzese fuori sede" che ha voluto unirsi al coro di chi ha perdonato Parmitano per l'errore: