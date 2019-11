Parma, inaugurata la fontana "dimenticata" di Pietro Cascella - FOTO

A distanza di 11 anni dalla sua realizzazione, la fontana delle tre religioni dello scultore pescarese Pietro Cascella ha trovato una collocazione. È stata inaugurata, infatti, questa mattina a Parma negli spazi verdi antistati il Duc, la direzione uffici comunali, alla presenza fra gli altri del sindaco di Parma Pizzarotti e della vedova di Cascella, la scultrice Cordelia von de Steinen.

L'opera del maestro Cascella ha una storia particolare: nel 2008 il Comune di Parma commissionò la fontana allo scultore (nella cittadina emiliana ci sono già altre due opere sempre di Cascella) che la terminò poco prima della sua scomparsa, avvenuta nello stesso anno. Inizialmente doveva essere collocata al centro della rotatoria di strada Elevata (incrocio via Zarotto, Mantova, via Emilia) dove però fu posizionata un'altra fontana commissionata sempre dell'artista pescarese. e quindi si pensò di posizionare la fontana delle tre religioni nella zona dell'Efsa, idea che però poi fu abbandonata.

La fontana rimase così smontata nei magazzini comunali e l'attuale amministrazione comunale ha deciso di valorizzarla trovandole un'idonea collocazione, come ha spiegato il primo cittadino aggiungendo che il luogo scelto non è affatto casuale:

veicola un messaggi di civiltà e fratellanza, in un tempo in cui le religioni sono spesso utilizzate in modo strumentale. E' un simbolo di comunità e di inclusione