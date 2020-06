Chiuso il parco Santuccione a Cepagatti per i danni provocati dagli atti vandalici [FOTO]

Il Comune di Cepagatti ha chiuso il parco Santuccione per i danni provocati dagli atti vandalici.

L'ente, come spiegato in un post sul profilo Facebook istituzionale, è stato costretto a chiudere momentaneamente l'area verde.

I danni riguardano i pali dell'illuminazione divelti e sradicati oltre a vetri e rifiuti in vari punti del prato.