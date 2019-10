Parco Florida: consegnate le chiavi per la gestione all'Asd Green

Al via la gestione per 9 anni del parco Florida da parte dell'Asd Green, con l'accordo siglato con l'amministrazione comunale e la consegna delle chiavi dell'area verde da parte del vicesindaco ed assessore Gianni Santilli. L'associazione ha partecipato al terzo bando pubblicato per arrivare alla gestione esterna dei parchi cittadini come già avvenuto con il parco De Riesis ed il parco Sabucchi.

L'Asd Green non dovrà versare alcun canone al Comune, ma ha l'impegno di realizzare entro due anni un chiosco per la somministrazione di bevande analcoliche e cibi. Inoltre, il Comune provvederà ad installare telecamere di sicurezza per controllare al meglio l'area ed i giochi adatti ai bambini diversamente abili.

Santilli ha annunciato altre misure di intervento sul verde pubblico, fra cui l'assegnazione della gestione del parco Santa

Caterina, cui seguiranno i progetti di affidamento del parco Calipari, parco della Pace, parco Baden Powell. Presente il sindaco Masci, che ha ricordato l'impegno dell'amministrazione comunale per valorizzare e recuperare le aree verdi, come promesso in campagna elettorale. I volontari della Laad invece raccoglieranno le olive nei parchi cittadini, per l'olio che sarà poi consegnato alla Caritas e Banco Alimentare.