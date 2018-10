Parco dello Sport, prosegue la bonifica del terreno dai residui bellici

Sono a buon punto e dovrebbero terminare la prossima settimana le operazioni di bonifica del sito dove sarà realizzato il "Parco dello Sport" in via Rigopiano a Pescara. Nell'area degli ex monopoli, infatti, sono state trovate tracce di residui bellici, ha spiegato il vicesindaco Blasioli, ed è stato necessario avviare un intervento di bonifica. Subito dopo, il Genio Militare di Napoli procederà al collaudo con il nulla osta per aprire il cantiere.

Il parco, lo ricordiamo, è finanziato dall'amministrazione comunale e dal Coni. Blasioli ha aggiunto: