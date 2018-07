Parco dello Sport: al via la bonifica ambientale nell'area degli ex Monopoli

Dureranno 10 giorni i sopralluoghi per la bonifica ambientale dell'area degli ex Monopoli che ospiterà il nuovo Parco dello Sport in via Rigopiano. Lo ha fatto sapere il vicesindaco ed assessore Blasioli, aggiungendo che se non ci saranno problemi il primo lotto per la realizzazione del parco partirà immediatamente.

La bonifica è necessaria in quanto l'area è vicina alla stazione ferroviaria, e nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale ci furono massicci bombardamenti proprio nella zona centrale della città. La ditta effettuerà il sondaggio per poi dare il nulla osta ai lavori. Ricordiamo che il parco è cofinanziato dal Coni.