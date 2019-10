Parco della Gioia, atti di vandalismo e giochi pericolosi: sopralluogo della commissione comunale - FOTO

Giochi per bimbi danneggiati e pericolanti, ed atti di vandalismo. È quanto riscontrato dal sopralluogo della commissione ambiente del Comune presieduta da Ivo Petrelli, che si è recata al Parco della Gioia dopo le segnalazioni giunte dai residenti della zona di via Monte Petroso a Pescara.

Lo spazio verde si trova in mezzo a palazzine di edilizia residenziale, vicino all'istituto "Di Marzio - Michetti" e l'area verde risulta ben tenuta spiega Petrelli, anche se i genitori hanno segnalato nei giorni scorsi un atto vandalico con la rimozione dell'insegna in legno con il nome del parco, con le assi di legno abbandonate a terra:

Discorso diverso per i giochi: purtroppo, come segnalato dai residenti, abbiamo trovato danneggiata la base in legno del girello, comunque utilizzabile, mentre va interdetto immediatamente l’utilizzo delle altalene: i seggiolini presentano delle parti scoperte dalla gomma e ricoperte dalla ruggine, impossibile farci sedere un bambino, e le stesse catene di sospensione delle altalene pendono da un asse in legno completamente marcio, con gli anelli aperti, a rischio crollo. A quel punto con il vicepresidente Orta abbiamo chiamato Ambiente che ha provveduto a transennare e a interdire l’utilizzo del gioco.

Il tutto verrà segnalato all'ufficio verde per la sostituzione delle panchine in legno danneggiate mentre a breve si aprirà un dibattito per decidere il futuro di quell'area verde, che difficilmente potrà essere affidata in gestione esterna.