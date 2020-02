Parchi, cimiteri e pineta dannunziana chiusi a Pescara per l'allerta meteo e il vento forte

Parchi, giardini comunali, pineta dannunziana e cimiteri chiusi a Pescara per l'allerta meteo e il forte vento. Il sindaco Masci ha infatti firmato l'ordinanza che dispone la chiusura delle strutture in via precauzionale. Compresa nell'ordinanza, anche la riserva naturale di Santa FIlomena ed il parco ex caserma Di Cocco a Porta Nuova. Divieto di sosta agli autoveicoli sulle strada adiacenti alla riserva naturale di Santa Filomena ad esclusione del lungomare.

L'ordinanza resterà in vigore fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Ricordiamo che l'ultima allerta meteo prevede per la giornata di domani 6 febbraio ancora forti raffiche di vento di burrasca lungo le coste e nell'entroterra abruzzese e pescarese.