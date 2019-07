Parcheggi sulla strada parco, PescaraBici: "Ormai non è più un'emergenza, è la normalità"

La Fiab, l'associazione dei ciclisti pescaresi, critica la decisione della giunta Masci di confermare la sosta estiva sulla strada parco. L'associazione si era sempre espressa in modo contrario al provvedimento, sottolineando però come da "emergenza" temporanea sia diventata ormai un'abitudine consolidata per le amministrazione comunale, che fondamentalmente cambiano solo le date per utilizzare, di base, sempre la stessa delibera.

"Ad esempio, è emerso da un interessante sondaggio effettuato da Deloitte (una multinazionale di servizi professionali alle imprese) insieme a Swg (sondaggi) e diffuso in occasione della presentazione del Terzo rapporto sullo Sharing Mobikity presentato dal relativo Osservatorio a Roma pochi giorni fa. Tra le innumerevoli slide vi è quella che illustra quanto la mobilità sia percepita come fenomeno preoccupante nella vita quotidiana (in Italia quasi il 60%), e quanto la stessa sia negativamente impattante sul tempo libero (73%), o sulle scelte familiari (64%), sull’economia della famiglia (73%). E siccome l’auto è ancora il mezzo di trasporto più utilizzato per gli spostamenti, è a questa che dati riportati vanno ricondotti."

Secondo la Fiab, continuare a sostenere l'uso delle auto e la sosta soprattutto nei contesti urbani, dove invece la popolazione ormai la percepisce come un limite, è anacronistico e presto verrà superato da una nuova concezione di mobilità, come nel caso della via verde dei trabocchi dove iniziano a vedersi gli autobus di linea che trasportano biciclette: