Parcheggi sulla strada parco e modifiche alla Ztl per il Natale 2019 a Pescara

Parcheggi sulla strada parco e modifiche alla Ztl (zona a traffico limitato) in centro a Pescara per le feste di questo Natale 2019.

La giunta comunale ha deciso oggi, venerdì 6 dicembre, alcuni provvedimenti deliberando, tra l'altro, la riapertura solo parziale alle auto della zona a traffico limitato denonominata “ZTL 3 Ambientale - Viale Regina Margherita”.

Questo, nel dettaglio, il calendario:

Ztl attiva nel giorno di domenica 8 dicembre 2019;

Ztl non attiva nei giorni di sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019;

Ztl non attiva nei giorni di sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019;

Ztl attiva nei giorni di mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2019;

Ztl non attiva nei giorni di sabato 28 e domenica 29 dicembre 2019;

Ztl attiva nel giorno di mercoledì 1 gennaio 2020;

Ztl attiva nei giorni di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020.

L’esecutivo comunale a luglio aveva confermato con apposito provvedimento la zona a traffico limitato in viale Regina Margherita, a esclusione però del periodo delle festività compreso tra l’8 dicembre e il 6 gennaio 2020, ma posticipando l’orario alle 17 in luogo delle 16 per l’attivazione del varco, quindi della ZTL.

«La decisione assunta oggi», fanno sapere dal Comune, «modifica parzialmente la precedente decisione ed esprime quindi da una parte la volontà di sostenere una migliore qualità della vita dei residenti e in genere dei cittadini che affluiscono numerosi nell’area circostante piazza Salotto, quest’ultima luogo di socializzazione per antonomasia e riservata durante le feste a iniziative per bambini e adulti grazie ad attrazioni e strutture di divertimento (quest’anno vi ha trovato posto un autentico villaggio natalizio); dall’altra parte si tratta di favorire le attività economiche, in particolar modo in questo periodo di maggiore interesse agli acquisti, con un’iniziativa di carattere sperimentale orientata a una complessiva revisione del Piano Urbano della Mobilità (Pum)».

Decisa anche la possibilità di lasciare le auto in sosta sulla strada parco come già avvenuto l'estate scorsa:

«Proprio per incentivare un più agevole accesso al centro cittadino e quindi allo shopping nelle numerose attività commerciali, la stessa delibera di giunta ha previsto di utilizzare per la sosta delle auto, in ingresso a Pescara anche dai centri limitrofi in numero ben più ampio nel periodo finale dell’anno, sulla Strada Parco nel tratto compreso tra via Cavour e viale Leopoldo Muzii, che sarà disponibile per il parcheggio nella fascia oraria che va dalle ore 14:00 alle 20:00. Il costo del posteggio sarà a tariffa unica di 1,50 euro per l’intero periodo, nei giorni 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2019. Il servizio sarà garantito dalla Pescara Multiservice. In questo periodo la polizia municipale effettuerà un servizio specifico di vigilanza in viale Regina Margherita.