Per le feste di Natale si torna a parcheggiare sulla strada parco: ecco le date

Per le feste di Natale si torna a parcheggiare sulla strada parco. L'annuncio è stato dato dall'assessore comunale alla mobilità, Luigi Albore Mascia. Da oggi, 14 dicembre, e per dieci pomeriggi in tutto fino alla fine del 2019, si potrà lasciare la propria auto nel tratto compreso tra viale Muzii e via Cavour dalle ore 14 alle ore 20.

Il tutto, a un costo di 1,50 euro.

"Anche in questo modo - spiega Mascia - vogliamo sostenere l'economia della città in un periodo particolarmente delicato, quello nel quale molti commercianti ripongono speranze di guadagno. Contestualmente cerchiamo di eliminare quel 'traffico parassitario' che è una delle maggiori fonti di inquinamento nel quadrilatero centrale di Pescara".

Si potrà poi parcheggiare nei pomeriggi dei seguenti giorni:

15 dicembre

20 dicembre

21 dicembre

22 dicembre

23 dicembre

24 dicembre

27 dicembre

28 dicembre

29 dicembre