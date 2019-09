Parcheggi Jova Beach Party a pagamento, scoppia la polemica

Amara sorpresa questa mattina, venerdì 6 settembre, per tanti cittadini che usufruiscono dell'area di risulta di Pescara come parcheggio per le automobili.

Un cartello avvisa infatti che domani i posti auto (quelli della zona a sud, la più grande) saranno tutti riservati agli spettatori del Jova Beach Party che si terrà a Montesilvano.

In sostanza nell'area di risulta domani potranno parcheggiare, al costo di 10 euro, solo coloro che saranno in possesso del biglietto per il concerto di Jovanotti. Dieci euro è una cifra molto più alta rispetto al costo giornaliero solitamente applicato a chi lascia la propria vettura in sosta.

Sei le aree parcheggio (che saranno gestite da Pescara Multiservice) disponibili a Pescara:

Strada Parco , via Silvio Pellico - Capienza massima 800 posti;

, via Silvio Pellico - Capienza massima 800 posti; Area di Risulta (Stazione ferroviaria), via De Gasperi - Capienza massima 1200 posti;

(Stazione ferroviaria), via De Gasperi - Capienza massima 1200 posti; Area Portuale , lungomare Cristoforo Colombo - Capienza massima 1400 posti;

, lungomare Cristoforo Colombo - Capienza massima 1400 posti; Teatro d'Annunzio , lungomare Cristoforo Colombo, 102 - Capienza massima 400 posti;

, lungomare Cristoforo Colombo, 102 - Capienza massima 400 posti; Antistadio , via Pepe - Capienza massima 400 posti;

, via Pepe - Capienza massima 400 posti; Tribunale, via Lo Feudo - Capienza massima 400 posti.

La decisione di far pagare 10 euro è stata assunta dalla giunta comunale guidata dal sindaco Carlo Masci in un riunione di oggi, venerdì 6 settembre: «La società Pescara Multiservice che si curerà della riscossione del costo dello stallo, che per l’intero periodo, cioè dalle ore 8 del 7 settembre alle ore 2 dell’8 settembre, è pari ad 10 euro in analogia alla tariffa applicata dal Comune di Montesilvano per i parcheggi di proprietà, garantendo inoltre il presidio delle stesse aree attraverso personale dipendente».

Questi i parcheggi individuati a Montesilvano:

Porto Allegro , via D'Andrea - Capienza massima 1.700 posti;

, via D'Andrea - Capienza massima 1.700 posti; Teatro del Mare , Via Inghilterra - Capienza massima 1.600 posti;

, Via Inghilterra - Capienza massima 1.600 posti; Strada Parco, Via della Liberazione - Capienza massima 900 posti.

Dai soli parcheggi situati a Pescara, nella giornata di sabato 7 settembre 2019 e con arrivo al Palaroma di Montesilvano, sarà disponibile anche un servizio navetta con i seguenti orari:

dalle ore 11 una navetta ogni 15 minuti;

dalle ore 15 una navetta ogni 10 minuti.

Dopo la fine del concerto, il percorso sarà inverso con frequenza ogni 10 minuti.