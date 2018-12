Parcheggi gratis in tutta Pescara per i disabili

Come annunciato qualche settimana fa, la giunta comunale di Pescara ha approvato la delibera che consente a tutti i disabili di parcheggiare gratis l'automobile in tutta la città, per sempre.

A farlo sapere è l'assessore alla Mobilità, Marco Presutti.

I cittadini diversamente abili potranno parcheggiare gratuitamente anche negli stalli non riservati, qualora le aree di sosta dedicate fossero occupate.

«Ci sembra una misura che», evidenzia l'assessore, «insieme a tutte le altre azioni che l’Amministrazione ha portato avanti a sostegno di chi vive questa condizione, sia una risposta importante, un atto di civiltà e di vicinanza. Al contempo solleciteremo la polizia municipale a fare controlli perché gli stalli per disabili siano rispettati e lasciati liberi e perché non ci siano abusi».

Questo, nello specifico, quanto previsto dalla delibera:

parcheggio libero in tutte le aree di sosta della città per cittadini disabili. Si tratta di un’istanza proposta dalle associazioni di riferimento e recepita dall’Amministrazione da sempre sensibile a tale argomento. Al fine di rendere piena anche la tutela del diritto nei confronti di quanti vivono condizioni di disabilità, verranno al contempo attivati i controlli sugli stalli e per la verifica della titolarità del tesserino esibito, valido a parcheggiare, perché non si verifichino abusi da parte di non aventi diritto.