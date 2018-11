Parcheggi gratis a Pescara per i disabili, presto la delibera

Arriverà presto in giunta comunale la sosta libera ovunque per i disabili a Pescara.

A farlo sapere è l'assessore alla Mobilità Marco Presutti che annuncia come in tutta la città i parcheggi saranno gratuiti per i disabili.

L'obiettivo è quello di allargare un diritto contemplato già per le maggiori aree di sosta e anche di rispettare un impegno preso con le associazioni a tutela di chi è disabile.

«Il tempo di approntare l’atto», dice Presutti, «e allargheremo la possibilità di parcheggiare ovunque sulle strisce blu, nel caso gli stalli dedicati siano occupati. Sono inoltre disponibile a incontrare le associazioni per studiare insieme ulteriori forme di tutela dei diritti dei cittadini disabili anche sul fronte della mobilità, in questo proseguendo un dialogo aperto che l’Amministrazione ha sempre avuto con le utenze più sensibili e confermando un impegno che abbiamo espresso con il piano sociale e confermato persino con il bando di riqualificazione delle periferie, che prevede opere a impatto zero e la realizzazione di alloggi senza barriere architettoniche».