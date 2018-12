Parcheggi gratis ai disabili, Ferrante: "Abbiamo vinto una grande battaglia"

Una battaglia per i diritti umani dei disabili per avere una società più equa ed accessibile. Così il presidente dell'associazione "Carrozzine Determinate" Ferrante ha commentato la decisione della giunta comunale di firmare la delibera che consente su tutto il territorio cittadino la sosta gratuita ai disabili, anche negli stalli con le strisce blu a pagamento.

L'associazione aveva protestato duramente con sit in anche in comune per chiedere che nel progetto di riqualificazione dell'area di risulta venisse concessa la sosta gratuita anche negli stalli a pagamento:

Con la stessa delibera si è anche recepita la richiesta di un maggior controllo contro l’inciviltà di coloro che usufruiscono di questo importante diritto senza averne titolo, seguiranno infatti controlli incrociati tra polizia municipale e gestore dei parcheggi per porre fine a questo malcostume. L’associazione Carrozzine Determinate ha ottenuto un risultato storico, un provvedimento che solo per la grande Pescara riguarda circa 5000 persone con disabilità che da oggi potranno circolare liberamente con serenità in tutto il territorio cittadino.

Ferrante però sottolinea l'amarezza per aver dovuto mettere in atto proteste eclatanti per ottenere quello che è un diritto sancito anche dalla convenzione Onu sui diritti dei disabili.