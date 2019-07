Parcheggi gratis nell'area di risulta per le Notti dello Shopping

Si potrà parcheggiare gratis nell'area di risulta di Pescara in occasione delle Notti dello Shopping programmate per domani, venerdì 5, e sabato 6 luglio nel centro cittadino.

A deciderlo è stato il Comune che ha pubblicato un'ordinanza che consente di lasciare le auto in sosta senza dover pagare alcun corrispettivo.

I parcheggi nell'area di risulta saranno gratuiti sia venerdì 5 che sabato 6 luglio dalle ore 18 fino a mezzanotte.

Nelle vie del quadrilatero del centro della città i negozi proporranno sconti e offerte speciali oltre a iniziative di intrattenimento sui marciapiedi al di fuori dei locali commerciali.