Tornano i parcheggi estivi a pagamento lungo la riviera sud

Come tradizione, anche per l'estate 2020, tornano i parcheggi a pagamento nella zona della riviera sud di Pescara.

Negli spazi adibiti alla sosta tra la riviera sud e via Pepe, che comprendono le aree tra via Barbella e il lungomare Cristoforo Colombo e quelle a quest’ultime retrostanti a confine con la Riserva naturale della Pineta Dannunziana si tornerà a pagare per lasciare l'auto.

Dal 20 giugno al 7 agosto e dal 24 agosto al 30 agosto ma solo nel fine settimana, per l’intera giornata (dalle ore 8 alle ore 20) verrà applicato dagli addetti di Pescara Multiservice la tariffa di 2 euro.

Dall’8 al 23 agosto, quindi nel periodo centrale del mese, sarà in vigore la fascia oraria 8/20 per l’intera settimana con pedaggio fissato a 2 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery