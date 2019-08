Papa Francesco in visita a Tocco da Casauria? La gioia e l'annuncio del presidente Marsilio

Papa Francesco potrebbe recarsi a breve in Abruzzo, in particolare a Tocco da Casauria. La notizia arriva a seguito di un commento del presidente della Regione Marsilio sulla possibilità che il Pontefice possa partecipare all'inaugurazione di un santuario in un convento francescano nel comune del Pescarese.

"Avevo manifestato ad alcuni vescovi abruzzesi il desiderio di una visita del Sommo Pontefice nella nostra regione, caratterizzata da una forte vocazione spirituale e da una grande devozione popolare. Leggere, oggi, la notizia che Papa Francesco potrebbe presto recarsi a Tocco da Casauria per inaugurare un santuario nel Convento francescano dell’Osservanza, riempie il cuore di gioia. Tutto l’Abruzzo lo attende a braccia aperte e si augura che tale evento possa presto concretizzarsi. Nel frattempo, la comunità abruzzese ringrazia il Santo Padre per l’attenzione dimostrata, e i Frati francescani di Santa Maria del Paradiso per aver progettato la creazione del santuario in un luogo così significativo"

Papa Francesco era venuto in Abruzzo nell'agosto del 2016, nel monastero delle suore di Poggio Cinolfo a Carsoli.