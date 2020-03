Il presidente Saga Paolini attacca l'Alitalia per la cancellazione del volo Pescara - Milano: "Decisione vergognosa"

Una scelta unilaterale e vergognosa, che rischia di mettere in ginocchio l'economia abruzzese, già duramente provata dal terremoto. Il presidente della Saga Paolini commenta la decisione di Alitalia di cancellare il collegamento giornaliero del mattino in partenza dalle 7 per Milano e di ritorno sempre da Milano alle 22.

La compagnia di bandiera ha motivato la decisione per il crollo delle prenotazioni a seguito dell'emergenza Coronavirus, ma Paolini aggiunge che, se proprio doveva essere effettuata una riduzione dei voli, doveva essere sospeso il volo in partenza alle 16,30 che è solitamente meno frequentato e non adatto alla clientela business che invece utilizza costantemente la possibilità di partire e tornare a Pescara in giornata: