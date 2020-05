Ecco i pannelli divisori in tessuto alle particelle d’argento: "Annullano la carica del Covid 19"

Tensoforma, società specializzata nella progettazione e realizzazione di strutture leggere, è la prima azienda in Italia a produrre pannelli mobili divisori innovativi in grado di proteggere le proprie superfici dalla carica virale. Un tessuto tecnologico dalle caratteristiche antivirali e antibatteriche è stato installato all’interno di Texo, un sistema brevettato di pannelli modulabili con un telaio esterno in alluminio estruso. Questo tessuto rivoluzionario sfrutta le ben note proprietà antibatteriche delle particelle d’argento per combattere il virus.

Un trattamento produttivo brevettato applicato a questo materiale, genera la riduzione della carica virale dei coronavirus del 95% dopo un quarto d’ora dal contatto e del 99,5% dopo un’ora. Le proprietà antivirali sono state testate e certificate dal laboratorio VirHealt di Lione, specializzato in applicazioni virucide delle tecnologie di contaminazione. Questi pannelli contribuiscono a rendere più sicuri i luoghi frequentati dal pubblico, dai privati o di forte affluenza, come ristoranti, bar, strutture sanitarie, scuole, spazi culturali ma anche uffici e attività professionali, accelerando la ripartenza economica di imprese e garantendo la fornitura di soluzioni che migliorano la sicurezza delle persone.

"La nostra azienda – dichiara il titolare, Stefano Bertino – si è sempre occupata di materiali e sistemi innovativi e vuole mettere a disposizione la propria esperienza per contrastare questa emergenza che ha completamente destabilizzato il nostro modo di vivere gli spazi. In questo ultimo periodo avevamo già avuto un incremento della richiesta di pannellature e pannelli divisori. Questo nuovo materiale, messo a disposizione dal nostro partner francese, ci permette di fare un ulteriore salto qualitativo nella fornitura di soluzioni che migliorano la sicurezza delle persone".

I pannelli si propongono anche come un sistema di design per la rimodulazione degli spazi interni. Non solo un uso temporaneo per l’emergenza in corso, ma veri e propri complementi d’arredo, fissi o mobili, in grado di valorizzare lo spazio in cui si collocano. La manutenzione è semplice i tessuti sono interamente lavabili e a differenza di altri materiali non devono essere sanificati in continuazione.

