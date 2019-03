Panchina rossa a Villa De Riseis contro la violenza di genere [FOTO]

Una panchina rossa contro la violenza di genere.

È quella che è stata scoperta questa mattina, venerdì 8 marzo, dentro al parco Villa De Riseis a Pescara nel giorno della festa della donna.

La panchina è stata voluta dall'associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Sezione Territoriale di Pescara e patrocinato dal Comune.

La panchina è rossa come rosso è il colore simbolo della lotta alla violenza di genere, che si aggiunge alle altre panchine rosse presenti nelle aree verdi cittadine, che l’associazione ha voluto collocare in uno dei parchi più frequentati della città per continuare l’opera di sensibilizzazione da parte della società civile.

La panchina è stata scoperta in presenza del sindaco Marco Alessandrini, del vicesindaco Giovanni Di Iacovo, del presidente del consiglio comunale Francesco Pagnanelli, degli assessori a Parità e Verde, Antonella Allegrino e Paola Marchegiani, della consigliera Maria Ida D’Antonio, della presidente della sezione territoriale Ancri di Pescara Annamaria Di Rita e i volontari dell’associazione.

A Villa De Riseis c'è un'altra panchina, ma blu, in memoria di Monia Di Domenico, psicologa uccisa nel 2017.