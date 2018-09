Pali della luce ritenuti pericolosi, la denuncia dell'ex consigliere Foschi [FOTO]

Alcuni pali della luce in viale Scarfoglio a Pescara sarebbero pericolosi a causa dello stato di degrado.

A segnalare questa situazione nella zona della pineta è l'ex consigliere comunale Armando Foschi che ha inviato una lettera all'Enel corredata di foto per denunciare una situazione ritenuta di potenziale pericolo dai residenti che vivono tra i numeri civici 9 e 19.

Questo quanto scritto da Foschi nella missiva:

«Nessuna Istituzione, sino a oggi, ha provveduto alla stesura di un piano di sicurezza e di tutela della cittadinanza, che si trova costretta a convivere con i pali Enel altamente usurati che presentano anche evidenti segni di instabilità. Lo stato di abbandono e di pericolo dei pali, posizionati sul viale più frequentato della pineta dannunziana di Pescara, non è più sopportabile. I manufatti in cemento sono ammalorati e rappresentano un pericolo pubblico in quanto, spesso, cadono pezzi di copriferro cementizio e, con il perdurare della situazione di degrado, gli stessi rischiano il collasso strutturale. Inoltre su un palo, posto a ridosso tra i civici 13/15 della predetta via, si notano cavetti non fissati con giunzioni posticce. Una fune, presumibilmente in acciaio, sulla quale è legata una linea elettrica che alimenta circa 15 famiglie, a causa di un pino caduto caduto nel mese di marzo 2015, ha perso la sua elasticità e sfiora le ringhiere delle civili abitazioni».