Una palestra all'aperto anche per disabili: inaugurato lo spazio all'interno di Villa de Riseis - FOTO

Inaugurata ieri con una cerimonia ufficiale, alla presenza fra gli altri del vicesindaco Giovanni Santilli, del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e dell'assessore allo sport Patrizia Martelli la nuova area ludico ricreativa all'interno di Villa De Riseis a Pescara, voluta dalla cooperativa sociale Aurora “Valori & Sapori” che gestisce l'area verde.

Presente anche la presidente Nicoletta Di Gregorio della fondazione Pescarabruzzo che ha contribuito, assieme al Rotary Club Pescara Nord alla realizzazione dello spazio, una palestra all'aperto per grandi e bambini disponibile anche per persone in carrozzella.

Per i bambini dai 3 a 12 anni c'è anche una palestrina dedicata al gioco e all’arrampicata, ideale per lo sviluppo della coordinazione e dell’equilibrio. In quegli spazi, verrà organizzato dalla cooperativa un corso gratuito mensile su alimentazione e salute.

Sempre all’interno del progetto “Il Parco del Benessere” entro i primi mesi del nuovo anno la cooperativa organizzerà un corso gratuito, con appuntamenti mensili, aperto a tutta la cittadinanza su alimentazione e salute. Il parco è gestito dal 2015 quando fu installata un'altalena per bambini in carrozzella e nel 2018 l'intera area giochi è stata completamente riallestita, con due campi polivalenti per calcio, basket, tennis e volley. A luglio infine la cooperativa ha realizzato il primo giardino sensoriale d'Abruzzo, di 1200 metri quadrati con laghetto, cascate d'acqua, orto rialzati e 40 specie di piante aromatiche perenni in una zona incolta ed abbandonata del parco.