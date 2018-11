Palermo - Pescara, problemi su Dazn: ironia e proteste su Facebook

Partita a singhiozzo per gli utenti pescaresi di Dazn che ieri sera hanno sofferto non solo per il risultato del Delfino sul campo, ma anche per diversi disservizi sulla trasmissione della partita contro il Palermo. Moltissimi tifosi infatti hanno segnalato continui rallentamenti o addirittura blocchi dello streaming, problema che fra l'altro a quanto pare ha afflitto tutti i tifosi che stavano seguendo anche il big match fra Juventus e Milan.

Il disservizio non è passato inosservato e sui social si è scatenato subito un coro di proteste con migliaia di commenti ed attacchi a Dazn, anche se qualcuno ha preferito rassegnarsi e riderci sopra, con foto e post ironici ed addirittura manipolazioni ad hoc del logo dell'emittente televisiva in dialetto abruzzese.