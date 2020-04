Nasce la pagina Facebook “Il tesoro del tempo, senza coperchio” per i più piccoli

Nasce la pagina Facebook “Il tesoro del tempo, senza coperchio”, iniziativa del Centro Avalon per i più piccoli, che darà loro la possibilità di svagarsi e, al contempo, consentirà di andare incontro alle esigenze dei genitori in questi giorni di lockdown.

“Dallo scenario generale del momento - spiegano dal Centro Avalon - emerge che in famiglia si creano tensioni perché i genitori hanno difficoltà a intrattenere i bambini per tante ore al giorno, essendo di fronte ad una quotidianità che non è quella usuale. Quindi abbiamo voluto creare una spazio di evasione, anche a fini educativi, anche per stemperare le tensioni e facilitare i genitori nella gestione del tempo del bambino”.