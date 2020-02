A Spoltore multe, loculi e mense si possono pagare online: ecco come fare

Il Comune di Spoltore ha attivato il pagamento online delle multe, dei servizi cimiteriali e della refezione scolastica con Pago Pa, ovvero la piattaforma digitale che consente ai cittadini i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione.

Basta collegarsi al sito istituzione del Comune spoltorese su www.comune.spoltore.pe.it e seguire il link al portale nella colonna di sinistra, dove sono presenti i loghi dei servizi PagoPa e Planet School o quello Multe on line, dedicato ovviamente alle violazioni del codice della strada.

Per la refezione scolastica ovvero il pagamento della mensa, si deve seguire la procedura Planet School.

Questo quanto fa sapere il sindaco Luciano Di Lorito:

«Il servizio PagoPa è disponibile già da qualche tempo ma abbiamo deciso di pubblicizzarlo solo ora perché da oggi, grazie alla collaborazione della polizia municipale, è possibile pagare in via elettronica anche le multe. È un ulteriore tassello verso le nuove tecnologie e la digitalizzazione dei servizi che ci mette al passo con i tempi dalla carta d'identità digitale all'app SoS Spoltore, fino al Whistleblowing».

Il portale PagoPa è interfacciato con il Nodo Nazionale dei Pagamenti, e consente all'Amministrazione di gestire automaticamente il report dei pagamenti, verificando tutte le informazioni sui pagamenti ricevuti. PagoPa permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica (ad esempio la Spoltore Servizi), le scuole, le università, le Asl.

Tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione avvengono in modalità standardizzata: si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o attraverso i canali sia fisici sia online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli Atm, i punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5 e negli uffici postali.