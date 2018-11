Ospedale, troppi pazienti a Geriatria: sopralluogo della commissione comunale

Soprallugo in ospedale a Pescara questa mattina da parte della commissione comunale sanità, in particolare nel reparto di Geriatria dove da tempo ormai si vive una situazione critica a causa del sovraffollamento. Presente il consigliere Massimiliano Pignoli che ha fatto il punto della situazione, annunciando di voler scrivere all'assessore regionale Paolucci per denunciare i problemi riscontrati.

Pignoli ha ringraziato il primario dott. Simeone, che ha ricevuto la commissione ed ha spiegato la difficile situazione che si vive nel reparto, dove erano presenti pazienti sistemati in corridoio in modo precario:

"Lunedì 5 novembre scorso, si è registrato il picco più alto di ricoveri con 71 pazienti in reparto a fronte di 54 posti letto disponibili, con 17 anziani degenti sistemati lungo i corridoi, o comunque in posti di fortuna. Ad aggravare tale situazione c'è il fatto che la ASL di Pescara, e nello specifico, la Direzione Amministrativa, ha emanato, con delibera 803 del 19 luglio 2018, avente titolo "Piano operativo in materia di ricoveri", che recita come nei reparti ove viene superata la soglia di ricovero, il pronto soccorso deve effettuare ricoveri non per età, vedi reparto di Geriatria, ma per patologia."

Secondo il Primario però questa direttiva, seguida anche da un'ulteriore lettera, resta puntalmente disattesa dai medici del Prono Soccorso.