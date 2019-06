Ospedale, sovraffollamento in Geriatria: sopralluogo dell'assessore Verì

Valutare percorsi assistenziali alternativi al ricovero in ospedale, per fornire risposte cliniche ugualmente adeguate ai pazienti non acuti. È una delle proposte avanzate dall'assessore regionale alla sanità Verì che ha fatto visita al reparto di Geriatria dell'ospedale di Pescara, dove da anni si vive una situazione di emergenza per il sovraffollamento, soprattutto nei mesi estivi.

L'assessore ha sottolineato come con i vertici Asl si sia già avviato uno studio per valutare percorsi alternativi al ricovero, a partire dalla gestione dei pazienti che arrivano in pronto soccorso, oltre che con le cure domiciliari o in residenza sanitarie assistite. La verì ha incontrato anche i rappresentanti sindacali dei dipendenti Asl, tornando a ribadire l'importanza di una riorganizzazione completa della rete sanitaria territoriale, che sia la base per un'adeguata ed efficiente riorganizzazione ospedaliera.