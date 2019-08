Ospedale Pescara, reparto di Geriatria al collasso: l'appello degli infermieri

Una situazione drammatica, insostenibile con il reparto ormai al collasso per il sovraffollamento e per la carenza di personale. L'ordine degli infermieri torna a chiedere aiuto per il reparto di Geriatria dell'ospedale di Pescara, dove da anni ormai si vive una situazione molto critica, peggiorata ulteriormente durante l'estate con l'aumento dei ricoveri e dei malori.

A parlare è il presidente dell'Opi Irene Rosini che fa il punto della situazione snocciolando i numeri:

A fronte di 46 posti letto e 9 di lungodegenza, su due unità operative, i pazienti da assistere sono costantemente 64, con punte che superano gli 80 degenti. Oggi, 16 agosto 2019, a Geriatria ci sono 72 pazienti, con un tasso di occupazione media dei posti letto pari al 130%. Il personale è calibrato per assistere i posti letto dichiarati e non quelli in esubero. Questo crea notevoli difficoltà, esponendo a rischio non solo la sicurezza delle cure, ma anche quella degli operatori che si trovano ad assistere un numero maggiore di pazienti affetti da più patologie diverse e con un’elevata complessità e dipendenza assistenziale, non potendo assolvere molte volte a quelle che sono le reali richieste di assistenza di base. Le criticità aumentano durante i turni notturni, quando sono presenti solo due infermieri per turno per circa 38 pazienti, con accettazione ricoveri e la completa assenza di personale socio-sanitario

Il problema diventa ancora più grave con i ricoverati nei corridoi, dove manca privacy, rispetto e dignità per il paziente stesso ed i suoi familiari, causato dall'aumento della vita media, dalla carenza di strutture ricettive sul territorio.