L'ospedale di Pescara protagonista "in negativo" su Rete 4 per gli sprechi [VIDEO]

Pescara, solo due giorni dopo la messa in onda a "Striscia la notizia" del servizio di Vittorio Brumotti dal Ferro di Cavallo per lo spaccio di droga all'interno delle case (con tanto di aggressione), torna protagonista sulle reti televisive nazionali.

Questa volta è il programma "Fuori dal coro" in onda ieri in prima serata, mercoledì 2 ottobre, su Rete 4.

Nel corso della trasmissione, condotta dal giornalista Mario Giordano, è stato mostrato un servizio di Marianna Canè sugli sprechi di denaro dell'ospedale pescarese, definito delle quattro meraviglie, a partire dai problemi relativi all'elicottero del 118 e all'eliporto che non viene più usato da circa 2 anni.

I quattro problemi dello "Spirito Santo" mostrati, oltre all'elicottero per il quale si deve pagare e attendere il trasporto dei feriti dall'aeroporto d'Abruzzo fino in ospedale, la Pec-Tac in affitto da anni, dal 2007, pagata circa 15 milioni di euro quando nuova sarebbe costata 1 milione e mezzo, la palazzina acquistata dalla Asl per 3 milioni di euro e mai utilizzata e infine i ferri delle sale operatorie che non potranno più essere sterilizzati in loco e verranno mandati avanti e indietro a 60 chilometri di distanza fino a Teramo.

Per vedere il servizio completo andato in onda ieri sera basta cliccare i seguenti link:

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/sprechi-di-governo_F309976301004C03

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/mistero-della-salute_F309976301004C04

