Ospedale di Penne ridimensionato per il Coronavirus, servizi e pazienti trasferiti a Pescara e Popoli

L'ospedale di Penne va verso la chiusura dopo i diversi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati all'interno della struttura tra medici e infermieri.

Tra di essi anche il sindaco, Mario Semproni, medico geriatria del "San Massimo".

Il contagio è partito dopo la positività di un 70enne di Città Sant'Angelo che era stato ricoverato per una polmonite.

Per ora sono state ridotte al minimo per ora le attività e gli accessi nel nosocomio, ma soprattutto test negativi eseguiti agli operatori sanitari, medici, cuoche e inservienti effettuati nelle ore scorse. A partire da oggi, giovedì 12 marzo, allo scopo di contenere il contagio da Covid-19, l'ospedale è in via di chiusura con trasferimento altrove, a Pescara e Popoli, delle prestazioni e delle urgenze chirurgiche. Previsto anche il trasferimento di alcuni pazienti, come quelli ortopedici, i quali dopo opportuno screening Covid-19, verso la struttura ospedaliera di Popoli. Tutte le urgenze di tipo chirurgico trasportate dal 118 saranno deviate verso Pescara e Popoli, sospese le attività ambulatoriali e i day surgery di chirurgia (prevista anche la dimissione dei pazienti del reparto). Stesso percorso verso Pescara e Popoli anche per le urgenze ortopediche.