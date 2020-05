Trasferiti gli ultimi 4 pazienti Covid, l'ospedale di Penne può tornare alla normalità

L'ospedale di Penne può tornare alla sua attività ordinaria dopo il trasferimento degli ultimi 4 pazienti Covid previsto nella giornata odierna, mercoledì 27 maggio.

Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, nel corso della visita insieme al presidente Marsilio nel centro vestino e a Farindola.

«Voglio ringraziare gli operatori sanitari del presidio ospedaliero San Massimo che hanno svolto un supporto importante durante l'emergenza sanitaria. L'ospedale di Penne, ricordo, ha ospitato un reparto Covid. Il San Massimo per la sua storia e per la sua offerta sanitaria continuerà ad avere un ruolo strategico nella rete ospedaliera abruzzese», dice la Verì.

L'assessore regionale aggiunge anche che «nella giornata di oggi saranno trasferiti gli ultimi 4 pazienti ricoverati nel reparto Covid di Penne, e, dopo la sanificazione, l'ospedale tornerà all'attività ordinaria. Saranno assunti i nuovi medici, a partire dalla nomina del nuovo primario di medicina, e l'acquisto di un ecografo per il reparto di ginecologia. L'ospedale di Penne gradualmente tornerà a essere un punto di riferimento per la Asl di Pescara. Lo sblocco dei fondi per la riqualificazione del presidio ospedaliero San Massimo rappresenta una buona notizia dopo anni di attesa e determinerà un nuovo futuro per la sanità vestina».