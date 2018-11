Ospedale di Penne, l'assessore Tulli: «Lavoriamo insieme per evitare il declassamento»

«Lavoriamo insieme per evitare il declassamento dell'ospedale San Massimo di Penne».

Questo l'appello che lancia l'assessore alla Sanità del capoluogo vestino, Giuseppina Tulli.

La Tulli interviene riguardo all'approvazione dell'emendamento (in fase di conversione in legge del decreto Genova in parlamento) che deroga al decreto Lorenzin sulla riorganizzazione sanitaria per le strutture che si trovano a 30 chilometri dal cratere sismico, tra cui l’ospedale di Penne, dato che è situato a pochi chilometri da Farindola che è stata inserita nel cratere sismico dopo il terremoto del 18 gennaio del 2017.

Queste le parole dell'assessore Tulli: