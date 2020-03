Ospedale di Penne, la denuncia della Fials: "Personale del reparto per il Covid19 senza spogliatoio e senza dispositivi di protezione"

Personale sanitario senza Dpi con alcuni infermieri costretti ad acquistare le visiere a spese proprie, ed ancora mancanza di spogliatoi idonei ed a norma per la vestizione con i lavoratori costretti a spogliarsi in uno studio medico senza avere a disposizione gli spazi previsti per le norme anticontagio, senza docce ed attrezzature di disinfezione per evitare di portare il virus all'esterno.

La Fials Pescara lancia l'allarme relativo all'ospedale di Penne ed in particolare al reparto che è stato allestito e dedicato interamente all'emergenza Coronavirus, dove secondo la segreteria regionale sarebbero in servizio tre medici ai loro primi incarichi, dove manca uno pneumologo ed un infettivologo e dove sarebbero presenti pazienti ricoverati da mesi per altre patologie e mai spostati che ora sarebbero infetti.

La Fials chiede intervienti immediati alla Asl ed alla Regione per mettere in sicurezza il personale sanitario per preservare la loro salute e quella dei pazienti.