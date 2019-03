Ospedale, al via i lavori per la nuova rotatoria

Affidati i lavori di realizzazione della nuova rotatoria che sarà realizzata davanti all'ingresso del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito. Lo ha fatto sapere l'assessore Natarelli aggiungendo che i lavori costeranno 420 mila euro, e sono stati affidati alla ditta che ha vinto l'appalto.

L'obiettivo è la messa in sicurezza di via Fonte Romana, via Monte Faito e via Gole di san Venanzio. Ecco le caratteristiche tecniche della rotatoria:

"Lo spartitraffico verrà sostituito da una rotatoria che nascerà all’altezza dei capannoni degli operai del Comune. E’ un lavoro importante perché parte dalla piena sintonia con la Asl di Pescara, è stato preceduto da una serie di incontri tra i tecnici comunali e quelli della Asl, promossi dall’ex assessore Antonio Blasioli che si è impegnato sul progetto dall’inizio del mandato e culminati nella condivisione dell’esigenza di un intervento di più ampio respiro per la progettazione e realizzazione della nuova viabilità esterna ed interna al Pronto Soccorso, per ottimizzare i flussi veicolari in ingresso ed uscita."

Il Comune stanzierà 100 mila euro, la Asl 320 mila euro.