Ospedale, il nuovo elisoccorso non può atterrare: doppi costi e rischi per i pazienti

Domenico Pettinari, consigliere regionale del M5S, solleva nuovamente il caso dell'elisoccorso dell'ospedale di Pescara che da oltre un anno e mezzo non può più atterrare sopra il nosocomio, ed è costretto a fermarsi all'aeroporto dove il malato viene poi trasportato in ospedale tramite ambulanza.

Il problema, ricorda Pettinari, sorge nel momento in cui con il nuovo bando viene acquistato un nuovo elicottero che però non ha i requisiti per atterrare in ospedale. In aeroporto, poi, è un'ambulanza privata pagata dalla Asl a trasportare il paziente allo Spirito Santo.

Il malato viene potenzialmente messo a serio rischio ed i costi per il servizio aumentano vertiginosamente perché il percorso in ambulanza allunga sicuramente i tempi di intervento del personale medico, inoltre, i costi lievitano poiché il trasporto è stato affidato ad un privato che viene pagato con soldi della Asl e i costi per il bando ed il nuovo mezzo non hanno migliorato alcun servizio, anzi, lo hanno peggiorato. Chiediamo che venga immediatamente messo l’eliporto in condizione da permettere atterraggi in sicurezza per personale e pazienti. Un intervento necessario soprattutto per i casi di grave urgenza e per quelle aree interne che non raggiungono agevolmente l’ospedale di Pescara in caso di emergenza

Pettinari poi attacca l'assessore regionale Paolucci sulla questione del piano di riordino della sanità, e sulle promesse riguardanti l'elisoccorso che avrebbe servito tutte le aree lontane dagli ospedali: