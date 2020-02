L'ospedale di Pescara al terzo posto in Abruzzo per il numero di interventi di tumore al seno

L'ospedale Spirito Santo di Pescara è al terzo posto in Abruzzo per numero di interventi di tumore al seno. Lo riferisce il portale specializzato doveecomemicuro.it che ha diffuso i dati relativi alla nostra regione. Al primo posto troviamo l'ospedale Gaetano Bernabeo di Ortona con 546 interventi nel 2017, seguito dall'ospedale San Salvatore dell'Aquila con 283 interventi.

Il nosocomio pescarese è sotto la soglia minima di 150 interventi stabilita dal Ministero, seguito dall'ospedale Mazzini di Teramo e dall'ospedale San Liberatore di Atri. A Pescara infatti sono stati eseguiti 118 interventi.

Andando ad analizzare i dati nello specifico, scopriamo che le strutture pubbliche o private accreditate per questo genere di intervento chirurgico sono 10, una in meno rispetto alla precedente rilevazione del 2016. Per quanto riguarda le scelte fatte dagli abruzzesi, il 13,5% sceglie di farsi curare in altre regioni, mentre l'86,5% in Abruzzo, dove vengono anche eseguiti l'8,7% di interventi per tumore al seno su non residenti.