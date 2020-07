Completati i lavori per l'ospedale Covid di Pescara: inaugurazione con l'esibizione del tenore Mazzocchetti

Si terrà domani l'inagurazione ufficiale, con il completamento definitivo dei lavori, dell'ospedale Covid di Pescara nella palazzina rossa adiacente al nosocomio pescarese. Appuntamento alle 17 con il presidente della Regione Marsilio, l'assessore regionale Verì ed il presidente del consiglio regionale Sospiri, oltre al direttore Asl Caponetti. A margine della cerimonia che avverrà nella palazzina ex Ivap in via Paolini, si terrà anche una conferenza stampa oltre all'esibizione del tenore Piero Mazzocchetti.

La nuova struttura è stata allestita grazie ai 7 milioni di euro messi a disposizione dalla protezione civile nazionale ed ai 3 milioni di euro della Banca d'Italia. Il presidio sarà strategico quando l'emergenza Covid sarà definitivamente conclusa, in quanto sarà utilizzato per altre esigenze della rete sanitaria abruzzese.