L'inaugurazione dell'ospedale Covid di Pescara protagonista nei tg nazionali [VIDEO]

L'inaugurazione dell'ospedale Covid di Pescara è stato al centro di diversi servizi dei telegiornali nazionali.

La struttura dedicata a chi è colpito dall'infezione da Covid-19 (Coronavirus) è stata protagonista su Tg2, Tg4 e Studio Aperto.

I telegiornali di Rai e Mediaset hanno parlato della struttura ospedaliera realizzata e aperta in tempi molto rapidi che ha già a disposizione i primi 30 posti letto.

L'ospedale Covid è stata realizzato nella palazzina rossa (ex Ivap) in via Renato Paolini, edificio a parte rispetto all'attuale ospedale ma collegato a esso. Nelle prossime settimane verranno portati a termine i lavori.

Di seguito il video condiviso dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, con i vari servizi andati in onda: