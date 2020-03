Ospedale di Pescara al collasso, non può ricevere altri casi di Coronavirus

La situazione dei contagi da Covid-19 (Coronavirus) è peggiorata rapidamente nelle ultime ore con 122 nuovi casi accertati.

E per questo motivo l'ospedale di Pescara chiede uno stop temporaneo ai ricoveri di pazienti contagiati.

Lo "Spirito Santo" allo stato attuale (giovedì 19 marzo) non è più nella condizione di gestire gli elevati accessi registrati nelle ultime ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La richiesta è stata avanzata dalla Asl alla Regione Abruzzo, come riferisce Ansa Abruzzo. Le criticità riguardano i posti letto e, soprattutto, il personale e proprio in questa direzione va l'appello della Asl, che chiede subito "rinforzi" considerato che i pazienti gestiti sono la maggior parte di quelli della regione. Una sospensione, almeno "di un paio di giorni", dirottando i casi positivi sugli altri presidi sanitari della regione, come il vicino ospedale di Chieti, consentirebbe di riorganizzare il tutto. Si sta lavorando su dimissioni precoci dei pazienti meno gravi con l'obiettivo di liberare dei posti, mentre è in corso il trasferimento dei pazienti della Medicina in alcune cliniche private, così da recuperare nuovi spazi da destinare all'emergenza coronavirus.