Consegnati questa mattina agli assegnatari i nuovi "orti d'oro" dell'associazione Domenico Allegrino Onlus, che festeggia i 14 anni dell'iniziativa. Cinquanta nuovi appezzamenti di terreno, fra via Fosso Cavone e via Lagonegro, consegnati ai nuovi ortolani over 65 che hanno deciso di mettersi alla prova e partecipare attivamente all'iniziativa, con la consegna dei semi per far crescere gli ortaggi.

Presente la presidente dell'associazione Antonella Allegrino, che ha evidenziato come il momento della consegna degli orti sia sempre carico di gioia, di entusiasmo ed aspettativi, consegnando gli orti a nuovi cittadini e ad altri ortolani che già hanno collaborato con l'associazione.

Gli orti, inoltre, rappresentano un punto di incontro in cui nascono amicizie solide e durature: chi ha più esperienza la mette a disposizione dei nuovi arrivati e li segue in ogni progresso. E’ un progetto che portiamo avanti con impegno e orgoglio sia per i risultati che continua a dare sia perché è l’unico del Centro Sud Italia realizzato da un soggetto privato, visto che gli altri sono di carattere pubblico

Presenti anche due ospiti arrivati alla quintà età: Iole Lattanzio, originaria di Popoli (Pescara) ma pescarese d’adozione, che il 24 aprile compirà 101 anni e Alberto Di Guglielmo, 93 anni, di Civitella Messer Raimondo (Chieti). I due ospiti hanno ricordato che è fondamentale mantenersi attivi fisicamente e mentalmente, e l'orto è un'occasione unica per unire entrambe le cose.

Ai due e ad Aquilino Colasante, 88 anni, pescarese, che per più di dieci anni ha coltivato uno dei campi dell’Associazione “Domenico Allegrino”, sono stati consegnati attestati di longevità attiva con la seguente motivazione: “La vostra 'lunga giovinezza' è motivo di orgoglio per la nostra comunità e rappresenta un esempio di vitalità e impegno nella vita e nella società.Grazie per aver condiviso con tutti la conoscenza, l’esperienza e la saggezza”.

Tutti gli assegnatari:

Gino Armentano, Giovanni Rosito, Sergio Di Luzio, Antonio Di Renzo, Dino Cianfaglione, Guido Lops , Carlo Baldassarre, Franco Porrello, Umberto Petrella, Bruno Di Giammatteo, Mario Giannini, Nicolino Di Giacomo, Sabatino Di Cesare , Valentino Di Bartolomeo, Giuseppe Curia, Mario Rocco Giuseppe Fanelli, Giovanni Carozza, Angelo Perugini, Ettore Donzelli, Vittorio Folchi , Lucio Donato Sablone, Ugo Ter, Mario D’Ettorre, Luigi Spiritoso Francesco Ciancetta, Tullio Pirocco, Antonio Capozucco, Carmine Giuliani, Adriano Di Giacomandrea, Rosa Bruni, Gabriele Di Giacomo, Nowisca Trinchini, Valentino Passarelli, Rossano Clerico, Ennio Cipollone, Giampiero Fiadone, Antonio Costanzo, Nicola Procida, Mariella Gentile, Gioacchino Iaculli, Domenico Bianchi, Leandro Sabatini, Giacomo Barone, Mario Petrongolo, Cheta Palmucci, Mario Gennari, Carlo De Iure, Giuliana Chinzari, Bruno Catena, Valterio Surricchio