Orso a spasso nell'area pic nic del Voltigno a Villa Celiera - FOTO

Un orso è stato avvistato ieri pomeriggio vicino all'area pic nic del Voltigno, nel territorio comunale di Villa Celiera a circa 1400 metri sul Gran Sasso nel versante pescarese. L'orso ha attraversato la strada e si muoveva indisturbato e tranquillo fra la vegetazione. Si tratta dell'ennesimo avvistamento di orsi marsicani sul territorio abruzzese che dimostra la qualità dell'ambiente montano pescarese e regionale.

Entusiasta il sindaco di Villa Celiera Domenico Vespa:

"Per noi è un evento formidabile, una ciliegina sulla torta che la natura ci regala adesso che stiamo mettendo a regime la nostra potenzialità di accoglienza in qualità. Secondo noi questo orso è qui da almeno un anno e mezzo, ma ora che lo abbiamo visto e certificato possiamo proprio dire che il nostro Gran Sasso è in grandissima forma