Pescara, al liceo scientifico Galilei anche l’orientamento si fa a distanza

Al liceo scientifico Galilei anche l’orientamento si fa a distanza. Gli ex studenti della scuola, oggi riuniti nell’associazione Alumni, parteciperanno a una due giorni per raccontare, agli alunni delle classi quarte e quinte, come funzionano le loro facoltà universitarie.

Appuntamento per due domeniche (10 e 17 maggio), dalle ore 10 fino al tardo pomeriggio. Nella prima giornata prenderanno la parola gli studenti di ingegneria, giurisprudenza, economia, lettere e filosofia, medicina, chimica e biologia. Nella seconda giornata toccherà invece agli universitari di matematica e fisica, architettura e design, professioni sanitarie, cinema, imprenditorialità ed arte e scienze della comunicazione.

Soddisfatta la referente del progetto, Loredana Galante:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.