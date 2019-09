Monsignor Valentinetti ordina tre nuovi sacerdoti a San Cetteo

Oggi, sabato 7 settembre, monsignor Tommaso Valentinetti ordinerà sacerdoti tre diaconi:

​Nella celebrazione solenne delle ore 18.30, l’arcivescovo di Pescara-Penne e i sacerdoti della diocesi imporranno le mani sui 3 preti, originari della provincia di Pescara.

«È un momento forte di comunità – afferma monsignor Valentinetti – per questo l’ordinazione concluderà la due giorni diocesana di inizio anno pastorale. Ed è un momento di gioia per tutta la Chiesa locale, per le comunità di origine e per i confratelli presbiteri che abbracciano tre nuovi sacerdoti nella famiglia sacerdotale».